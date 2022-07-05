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Два британські міністри розкритикували Джонсона та пішли у відставку

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Лондон, Вівторок 05 липня 2022 20:54
Два британські міністри розкритикували Джонсона та пішли у відставку Фото: з уряду Бориса Джонсона пішли два міністри (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

У Великій Британії пішли у відставку міністр фінансів Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід, розкритикувавши у своїх заявах прем'єра Бориса Джонсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Громадськість справедливо чекає, що уряд працюватиме належним чином, компетентно та серйозно. Я розумію, що це може бути моя остання міністерська робота, але я вважаю, що за ці стандарти варто боротися, і саме тому я звільняюся", - йдеться у заяві про відставку Сунака.

У свою чергу, міністр охорони здоров'я Саджид Джавід послався на те, що "не може більше з чистою совістю продовжувати працювати в уряді" Джонсона.

Зазначимо, що відставка обох міністрів є великим ударом для Джонсона, оскільки Руснак фактично є другою людиною в уряді, а Джавід відіграв важливу роль під час пандемії COVID.

Нагадаємо, на початку червня Джонсон заручився довірою британського парламенту, голосування відбувалося на тлі давніх скандалів щодо вечірок на Даунінг-стріт під час COVID-обмежень.

Докладніше про ту ситуацію - у матеріалі "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".

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