Росіяни весь день обстрілювали Сумську область: названо наслідки атак

Російські військові здійснили ряд обстрілів по районах Сумської області в середу, 6 липня. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького .

"Протягом дня ворог кілька разів здійснював обстріл по Миропільській, Краснопільській та Хотинській громадах. Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21 ("Град" - ред.), скидали вибухівки з безпілотників", - заявив він.

За його словами, росіяни атакували Миропільську і Шалигінську громади за допомогою РСЗВ. Одна з ракет влучила в сарай.

Також він додав, що окупанти обстрілювали Новослобідську та Білопільську громади.

"В одному з сіл на прикордонні вибиті шибки в адмінбудівлі, вибиті шибки і посічені осколками фасад філії навчального закладу і пробита цегляна стіна приватного будинку", - розповів Живицький.