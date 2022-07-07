Новые правила на передвижение военнообязанных отменены, а Джонсона снова пытаются отправить в отставку: новости за 6 июля

В Украине отменили новые правила на передвижение военнообязанных, Литва отправила Украине Bayraktar, премьер-министра Британии Бориса Джонсона снова пытаются отправить в отставку. Подробнее о том, что произошло в среду, 6 июля - в материале РБК-Украина.

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В Украине отменили новые правила на передвижение военнообязанных

Новые правила касаемо наличия обязательного разрешения у военнообязанных мужчин на свободное передвижение по Украине временно отменили, а документ - отправили на доработку. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ рассмотрели вопрос касаемо разрешения мужчинам свободно передвигаться за пределы места жительства. Представленный ранее документ в свою очередь вызвал широкий общественный резонанс.

Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной

Литва отправила в Украину военный беспилотник Bayraktar, который был приобретен за деньги литовцев. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Министр сообщил, что армия Литвы позаботилась обо всей логистике. "Первый беспилотник покидает Литву. Армия Литвы позаботилась обо всей логистике, а Минобороны - о контрактах на закупку, организовало все юридические формальности в соответствии с законодательными требованиями, чтобы дрон с оружием мог добраться до Украины", - говорится в сообщении.

Германия готова дать Украине гарантии безопасности, их уже обсуждают в G7, - Шольц

Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Сейчас их детали обсуждаются в рамках G7. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

При этом Шольц отметил, что эти гарантии могут быть аналогичные положением 5 статьи Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО, в смысле автоматической военной помощи в случае нападения на страну и подчеркнул, скорее всего они должны быть адаптированы к "конкретной ситуации".

В Британии заговорили об изменении правил вотума недоверия из-за Джонсона

В Британии могут изменить процедуру объявления вотума недоверия из-за недовольства премьером Борисом Джонсоном в правительстве. Сам Джонсон отказался уходить в отставку, назвав два главных условия, при которых такой шаг с его стороны возможен.

Ранее стало известно, что 5 июля, в Великобритании ушли в отставку министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Они раскритиковали премьера Бориса Джонсона в своих заявлениях . 6 июля, еще шесть британских министров подали в отставку из-за проблем внутри правительства.

Премьер Ирландии посетил Бородянку, Бучу и Ирпень

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в ходе рабочего визита в Украину посетил Бородянку, Бучу и Ирпень. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в Telegram.

"Михол Мартин своими глазами увидел разрушения, вызванные бомбардировками и целенаправленными атаками на гражданских во время вторжения и оккупации российскими войсками", - написал он, добавив, что ирландский премьер выразил поддержку Украине в непростое время.

Шаг к объединению? УПЦ МП может разрешить верующим молиться в церквях ПЦУ

В Софии Киевской состоялась встреча духовенства ПЦУ и УПЦ. Это произошло почти через месяц после того, как Украинская православная церковь Московского патриархата объявила о независимости от РПЦ.

Уже в ближайшее время священники обеих конфессий должны "отказываться от языка вражды по отношению друг к другу". Кроме того, на встрече в Софии Киевской было предложено отказаться от "позорной и антиканонической практики перекрещиваний". Следующим же шагом может быть открытое провозглашение того, что верующие могут свободно посещать храмы и участвовать в богослужениях обеих юрисдикций. Подробости – в материале Styler.

Грозовые ливни со швалами вытеснят жару: где в Украине будет опасная погода

Погода в Украине в четверг, 7 июля, принесет ощутимое снижение температуры воздуха в некоторых регионах, в то же время другие области все еще будет "распекать" жаркое солнце. Впрочем, в ближайшее время ожидается спад жары уже на всей территории страны.

Какая погода ожидает украинцев на Ивана Купала - читайте в материале Styler.