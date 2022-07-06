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В Україні скасували нові правила на пересування військовозобов'язаних

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Середа 06 липня 2022 15:36
В Україні скасували нові правила на пересування військовозобов'язаних Фото: в Україні скасували нові правила на пересування військовозобов'язаних (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нові правила щодо наявності обов'язкового дозволу у військовозобов'язаних чоловіків на вільне пересування Україною були тимчасово скасовані, а документ - відправлений на допрацювання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Під час сьогоднішнього засідання Ставки верховного головнокомандувача ЗСУ розглянули питання щодо дозволу чоловікам вільно пересуватися за межі місця проживання. Поданий раніше документ, своєю чергою, викликав широкий суспільний резонанс.

Як відзначив Залужний, документ не мав на меті обмежити права й свободу громадян України, однак його поява спричинила численні маніпуляції, різночитання, а також незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян. Це, зі свого боку, стало підставою для дискредитації наших військових та військового керівництва.

"Тому начальником Генерального штабу ЗСУ з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання", - пише головнокомандувач ЗСУ.

Оновлений документ розроблять на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення військовозобов'язаних чоловіків в умовах воєнного стану.

"Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів", - додає Залужний.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці вищезгаданого документа, який викликав резонансу у суспільстві. Координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека вказала на важливий нюанс через який документ невірно трактували.

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