Люди опинилися під завалами. РФ нанесла ракетний удар по Торецьку на Донбасі
У середу, 6 липня, російські військові завдали ракетного удару по Торецьку Донецької області. Ракети влучили в житлові будинки, три людини опинились під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами - триває рятувальна операція", - написав він.
За словами очільника регіону, ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.
"Росія перетворила всю Донецьку область на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним", - констатує Кириленко.
Як повідомлялося, 5 липня Росія обстріляла Слов'янськ Донецькій області. Двоє людей загинули, 7 отримали поранення.
Станом на 4 липня Слов'янськ (Донецька область) став прифронтовим містом. Противник знаходиться на відстані 7-10 кілометрів.
Нагадаємо, після взяття Лисичанська російська армія перекинула під Слов'янськ свої основні сили. Бій за місто може стати наступним ключовим у битві за Донбас.
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