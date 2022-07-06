Люди опинилися під завалами. РФ нанесла ракетний удар по Торецьку на Донбасі

У середу, 6 липня, російські військові завдали ракетного удару по Торецьку Донецької області. Ракети влучили в житлові будинки, три людини опинились під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами - триває рятувальна операція", - написав він.

За словами очільника регіону, ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

"Росія перетворила всю Донецьку область на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним", - констатує Кириленко.