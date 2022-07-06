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Люди опинилися під завалами. РФ нанесла ракетний удар по Торецьку на Донбасі

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Торецьк, Середа 06 липня 2022 12:54
Люди опинилися під завалами. РФ нанесла ракетний удар по Торецьку на Донбасі Наслідки ракетного удару по Торецьку Донецької області 6 липня (фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 6 липня, російські військові завдали ракетного удару по Торецьку Донецької області. Ракети влучили в житлові будинки, три людини опинились під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами - триває рятувальна операція", - написав він.

За словами очільника регіону, ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

"Росія перетворила всю Донецьку область на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним", - констатує Кириленко.

Як повідомлялося, 5 липня Росія обстріляла Слов'янськ Донецькій області. Двоє людей загинули, 7 отримали поранення.

Станом на 4 липня Слов'янськ (Донецька область) став прифронтовим містом. Противник знаходиться на відстані 7-10 кілометрів.

Нагадаємо, після взяття Лисичанська російська армія перекинула під Слов'янськ свої основні сили. Бій за місто може стати наступним ключовим у битві за Донбас.

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Донецька область
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