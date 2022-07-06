Джонсон назвав умови своєї відставки з поста прем'єра Британії
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон назвав умови, за яких він готовий піти у відставку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.
Відповідаючи на питання одного з членів парламенту, Джонсон заявив, що він готовий піти у відставку лише у двох випадках:
- якщо уряд не зможе продовжувати ефективно виконувати роботу;
- якщо уряд не зможе й надалі надавати підтримку Україні.
За словами прем'єра, сьогодні він має "колосальну більшість", у зв'язку з чим він готовий продовжувати роботу.
Нагадаємо, усі подробиці щодо ризику відставки Джонсона можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".
Лише вчора міністр фінансів Британії Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід пішли у відставку. У своїх заявах вони розкритикували прем'єра Бориса Джонсона. Через деякий час стало відомо й про відставку міністра у справах дітей Великобританії Вілла Куінса.
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