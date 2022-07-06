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Джонсон назвав умови своєї відставки з поста прем'єра Британії

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Середа 06 липня 2022 15:13
Джонсон назвав умови своєї відставки з поста прем'єра Британії Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон назвав умови, за яких він готовий піти у відставку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відповідаючи на питання одного з членів парламенту, Джонсон заявив, що він готовий піти у відставку лише у двох випадках:

  • якщо уряд не зможе продовжувати ефективно виконувати роботу;
  • якщо уряд не зможе й надалі надавати підтримку Україні.

За словами прем'єра, сьогодні він має "колосальну більшість", у зв'язку з чим він готовий продовжувати роботу.

Нагадаємо, усі подробиці щодо ризику відставки Джонсона можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".

Лише вчора міністр фінансів Британії Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід пішли у відставку. У своїх заявах вони розкритикували прем'єра Бориса Джонсона. Через деякий час стало відомо й про відставку міністра у справах дітей Великобританії Вілла Куінса.

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