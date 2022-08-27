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Сербія та Косово дійшли згоди щодо посвідчень і номерів авто

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Белград, Субота 27 серпня 2022 19:07
Сербія та Косово дійшли згоди щодо посвідчень і номерів авто Фото: Сербія і Косово домовилися про вирішення конфлітку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сербія та Косово сьогодні, 27 серпня, змогли досягти домовленостей щодо номерних знаків і документів на в'їзд-виїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу європейської дипломатії Жозепа Борреля в Twitter.

Він наголосив, що переговори проходили за посередництва ЄС, а сторони нарешті дійшли згоди.

"У рамках діалогу за сприяння ЄС Сербія погодилася скасувати в’їзні/виїзні документи для власників косовських посвідчень, а Косово погодилося не запроваджувати їх для сербських власників посвідчень", - зазначив Боррель.

При цьому серби, що мешкають на півночі Косово, зможуть вільно подорожувати між Косово та Сербією.

"Це європейське рішення. Ми вітаємо обох лідерів із цим рішенням", - додав глава дипломатії ЄС.

Чому виник конфлікт?

Нагадаємо, раніше влада частково визнаного Косова заявила, що з 1 серпня перестануть діяти сербські ідентифікаційні картки, а їх власникам на в'їзді видаватимуть тимчасову довідку. Тоді ж повинна була розпочатися обов'язкова перереєстрація автомобілів із сербськими номерами на номери RKS ("Республіка Косово").

Проте це рішення викликало обурення у косовських сербів, щоб зупинити конфлікт Косово відтермінувало заборону на сербські документи до 1 вересня.

Вже сьогодні президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його країна готова піти на поступки, якщо ЄС надасть гарантії.

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