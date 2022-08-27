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Росія перекидає в окупований Крим ешелон з важкою технікою (відео)

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Крим, Субота 27 серпня 2022 11:10
Росія перекидає в окупований Крим ешелон з важкою технікою (відео) Фото: росія перекидає в окупований Крим ешелон з важкою технікою (відео)
Автор: Марія Кучерявець

Росія перекидає на територію тимчасово окупованого Криму нову партію важкої військової техніки. Ешелон був помічений неподалік Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

"У Крим їде ешелон із важкою військовою технікою Росії. Склад помітили на залізничній станції Тамань, розташованій біля в'їзду на Керченський міст з боку Росії", - пише видання, посилаючись на відео, яке отримало від читачів.

Вказано, що на залізничних платформах розташована різноманітна техніка російських військ, а саме:

  • інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55,
  • гаубиці - 152-мм дивізійна самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С" (за класифікацією НАТО - M1990 "Farm") та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика".
  • танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі - у тому числі на базі ракетних тягачів.

Також у складі військового ешелону були зафіксовані криті вагони та цистерни з паливом.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Росія після серії вибухів почала виводити авіацію з окупованого Криму. Таким чином окупанти намагаються запобігти подальшим атакам.

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