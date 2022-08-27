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У ГУР розповіли, скільки ракет залишилось у Росії

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Україна, Субота 27 серпня 2022 11:17
У ГУР розповіли, скільки ракет залишилось у Росії Фото: У Росії залишилось не більше 45% ракет (defence-ua.com)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

У Росії залишилося менше половини з тих ракет, які у неї були до початку війни з Україною. Високоточна зброя в них вже на межі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"За нашими підрахунками, в них залишилося не більше 45% від тих ракет, які були до початку війни", - сказав він.

За його словами, особливо складна в них ситуація з "Іскандерами". "Там взагалі залишилося приблизно 20% від того, що було, а може, навіть і менше. Складна ситуація з тими ж "Калібрами", це досить ефективна ракета, але їхня кількість не така велика. Через те вони використовують ці X-22 та С-300 в наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються", - додав він.

Як зазначив Скібіцький, високоточна зброя в них уже на межі. "За всіма нормативними документами вони повинні мати 30% резерву, а його за деякими видами ракет уже майже немає. Наприклад, за тими ж "Іскандерами". Тому вони будуть використовувати інші засоби ураження. Вони зараз активно використовують "Ураган", "Смерч" - це те, що дозволяє здійснювати обстріл на короткій дистанції, на 70-80, максимум до 100 кілометрів", - додав він.

"Ми бачимо, що противник якраз інтенсивно обстрілює цими системами Миколаїв, Запорізьку область, Харків. Цими системами вони будуть намагатися зруйнувати нашу інфраструктуру, об'єкти тепломережі, бойові порядки і нанести психологічний тиск на наше місцеве населення. Вони розуміють: якщо не буде тепла, то настрій населення буде зовсім інший", - сказав Скібіцький.

За його словами, гіперзвукових ракет "Кинжал" залишилося "мало, 30-40 штук".

"Це ті зразки, які першими надійшли на озброєння. Вони не пішли в масове виробництво. Вони їх застосовували, це ефективна зброя, але вона використовується для демонстрації сили як для нас, так і для наших партнерів. В тому числі для США та Китаю, показуючи, що вони мають гіперзвукове озброєння", - сказав Скібіцький.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що в Україні воюють приблизно 4,5-5 тисяч найманців "групи Вагнера". Їх використовують для штурмових дій на Донбасі.

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