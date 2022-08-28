Росіяни вдарили по центру Харкова, одну будівлю зруйновано, - мер
Ілюстративне фото: росіяни вдарили по центру Харкова, одна будівля зруйнована (Getty Images)
Російські окупанти завдали два ракетних удари по Харкову в неділю, 28 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ігоря Терехова.
"Два ракетних удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована. Про жертви на даний момент інформації немає", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні в Харкові прогриміла серія вибухів.
28 серпня окупанти обстріляли Золочів Харківської області з РСЗВ. Загинула мирна мешканка міста.
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