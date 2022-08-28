Росіяни вдарили по центру Харкова, одну будівлю зруйновано, - мер

Російські окупанти завдали два ракетних удари по Харкову в неділю, 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ігоря Терехова.

"Два ракетних удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована. Про жертви на даний момент інформації немає", - написав він.