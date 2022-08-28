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Росіяни обстріляли Енергодар: що відомо

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Запорізька область, Неділя 28 серпня 2022 22:45
Росіяни обстріляли Енергодар: що відомо Фото: росіяни обстріляли Енергодар (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Енергодар Запорізької області у неділю, 28 серпня. Під атаку потрапили третій і п’ятий мікрорайони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова.

"Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів- Інтернаціоналістів! Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що в сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є займання припаркованих на подвір’ї автомобілів.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у відповідь на обстріли Енергодара написав, що ядерний шантаж не має залишатися без відповіді.

"Російські терористи обстріляли Енергодар. Вони провокують та намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують "відповідь" по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно. Росія - держава-спонсор тероризму", - написав він.

Нагадаємо, сьогодны росіяни обстрілювали Оріхів Запорізької області близько 14 години. Постраждали три людини, у тому числі дві дитини.

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Энергодар Запорожская область
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