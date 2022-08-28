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У Криму знову повідомляють про вибухи. Поблизу Ялти палає ліс

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Сімеїз, Неділя 28 серпня 2022 14:35
У Криму знову повідомляють про вибухи. Поблизу Ялти палає ліс Фото: поблизу Ялти пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Криму сьогодні, 28 серпня, знову пролунав вибух. Місцеві жителі заявляють, що поблизу Ялти горить ліс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Вибух був над Сімеїзом, імовірно спрацювало ППО! Над Сімеїзом зараз горить ліс, 112 уже викликали", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Сімеїз - це невелике селище, яке знаходиться 17 кілометрах від Ялти. Населений пункт є одним з найпопулярніших курортів на південному березі Криму.

У Криму знову повідомляють про вибухи. Поблизу Ялти палає ліс

Фото: у селищі Сімеїз пролунав вибух (скриншот google.com/maps)

Нагадаємо, 26 серпня в окупованій Євпаторії теж чули вибухи. Жителі заявляли про роботу ППО.

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Крим ПВО Ялта Вибух
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