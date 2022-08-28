У Криму знову повідомляють про вибухи. Поблизу Ялти палає ліс

В окупованому Криму сьогодні, 28 серпня, знову пролунав вибух. Місцеві жителі заявляють, що поблизу Ялти горить ліс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Вибух був над Сімеїзом, імовірно спрацювало ППО! Над Сімеїзом зараз горить ліс, 112 уже викликали", - йдеться у повідомленні. Варто зазначити, що Сімеїз - це невелике селище, яке знаходиться 17 кілометрах від Ялти. Населений пункт є одним з найпопулярніших курортів на південному березі Криму. Фото: у селищі Сімеїз пролунав вибух (скриншот google.com/maps)