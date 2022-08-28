У Криму знову повідомляють про вибухи. Поблизу Ялти палає ліс
Фото: поблизу Ялти пролунав вибух (Getty Images)
В окупованому Криму сьогодні, 28 серпня, знову пролунав вибух. Місцеві жителі заявляють, що поблизу Ялти горить ліс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Вибух був над Сімеїзом, імовірно спрацювало ППО! Над Сімеїзом зараз горить ліс, 112 уже викликали", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що Сімеїз - це невелике селище, яке знаходиться 17 кілометрах від Ялти. Населений пункт є одним з найпопулярніших курортів на південному березі Криму.
Фото: у селищі Сімеїз пролунав вибух (скриншот google.com/maps)
Нагадаємо, 26 серпня в окупованій Євпаторії теж чули вибухи. Жителі заявляли про роботу ППО.
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