В результаті обстрілів Харківської області є загибла, - Синєгубов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Також росіяни обстріляли селище Донець, внаслідок чого поранення отримав 49-річний чоловік.

"Сьогодні окупанти з РСЗВ обстріляли Золочів Богодухівського району. Снаряд влучив прямо в житловий будинок, загинула жінка 52 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі росіяни обстріляли Харків. Пошкоджено історичну будівлю та школу.

Також у Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

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