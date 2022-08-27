Під Запоріжжям знайшли повішеним "начальника поліції" окупантів
У окупованій Михайлівці Запорізької області знову ліквідували колаборанта. Андрія Рижкова, що був місцевим "начальником поліції", знайшли повішеним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської області Сергія Братчука Telegram-каналі.
"Його знайшли повішеним в петлі. Але остаточно поки що джерела не підтвердили. Тож поки що в режимі очікування на офіційну інформацію", - розповів він, посилаючись на соцмережі.
Що відомо про Андрія Рижкова
Він колись був українським прикордонником. Складав присягу на вірність українському народові. Після виходу у відставку навіть заснував громадську організацію з патріотичною назвою "Прикордонники Михайлівщини".
Як повідомлялося, в окупованому Бердянську (Запорізька область) стався черговий вибух 26 серпня. Цього разу підірвали автомобіль "заступника начальника ДАІ" Олександра Колесникова. Він помер у лікарні.
Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося і про вибух біля захопленого міського відділу поліції Бердянська.
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