МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС, - NYT
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сформувало склад місії, яка, як очікується, наступного тижня відвідає Запорізьку атомну електростанцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Повідомляється, що група експертів вже сформована. Список команди, з яким ознайомилася NYT, включає главу МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі та ще 13 експертів з переважно нейтральних країн.
Також наголошується, що ані США, ані Великобританія, ані інші країни, які надають рішучу військову підтримку Україні, не будуть представлені в цій місії.
Навіщо потрібна місія МАГАТЕ
В останні тижні почастішали обстріли території Запорізької АЕС. А днями вперше в історії станція була повністю відключена від енергомережі. Це сталося в результаті перебоїв в роботі лінії електропередач.
Україна побоюється, що в результаті російських обстрілів на ЗАЕС може статися радіаційна аварія. У зв'язку з цим вже розроблено план евакуації з довколишніх районів, а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що закуплено достатньо препаратів для захисту щитовидної залози.
Зазначимо, в "Енергоатомі" заявили, що обстріли можуть призвести і до інших надзвичайних подій на ЗАЕС, окрім ядерної катастрофи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія МАГАТЕ може відвідати атомну станцію вже 29 серпня.
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