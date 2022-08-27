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Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова

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Україна, Субота 27 серпня 2022 13:52
Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон морякам. Це буде можливо за погодженням територіального центру комплектування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegam.

"Моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування", - написав він.

За його словами, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Як зазначив Шмигаль, Україна - один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців.

"Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету", - додав прем’єр.

Нагадаємо, ФОПам та найманим працівникам дозволили з 1 вересня виїжджати з України за умови внесення застави у 200 тисяч гривень, але лише на 7 днів.

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Кабінет Міністрів України
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