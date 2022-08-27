Україна погодила "транспортний безвіз" з Молдовою: що відомо

Перевізники з України зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами вже з 1 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.

"Це останній крок до скасування дозвільного режиму з усіма країнами-сусідами. Після підписання "транспортного безвізу" з Європейським союзом Молдова залишалась єдиною країною на наших кордонах, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення", - розповів він.

За його словами, з огляду на великий обсяг вантажів, який зараз їде у цьому напрямку, підписання двостороннього протоколу позбавить Україну ризиків зупинки вантажного експорту.

"Минулого року загальний товарообіг між нашими країнами виріс майже на третину у порівнянні з позаминулим роком. Війна внесла свої корективи, і з огляду на блокування більшості українських портів, молдовський напрямок став ще більш важливим", - підкреслив Найєм.