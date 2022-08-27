Україна погодила "транспортний безвіз" з Молдовою: що відомо
Перевізники з України зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами вже з 1 вересня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.
"Це останній крок до скасування дозвільного режиму з усіма країнами-сусідами. Після підписання "транспортного безвізу" з Європейським союзом Молдова залишалась єдиною країною на наших кордонах, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення", - розповів він.
За його словами, з огляду на великий обсяг вантажів, який зараз їде у цьому напрямку, підписання двостороннього протоколу позбавить Україну ризиків зупинки вантажного експорту.
"Минулого року загальний товарообіг між нашими країнами виріс майже на третину у порівнянні з позаминулим роком. Війна внесла свої корективи, і з огляду на блокування більшості українських портів, молдовський напрямок став ще більш важливим", - підкреслив Найєм.
Нагадаємо, на початку тижня Україна та Молдова відновили залізничне сполучення між країнами. Мова йде про сполучення на залізничній ділянці "Березине - Басарабяска". Руху тут не було з 1999 року.
Як повідомлялось раніше, Україна погодила з делегацією Європейської комісії остаточну редакцію спеціальної угоди про спрощення автомобільних перевезень.
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