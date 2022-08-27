Британія передасть Україні підводні безпілотники: для чого вони призначені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Британії.

Десятки українських військовослужбовців найближчими місяцями будуть навчені використанню підводних безпілотників для пошуку мін, повідомляє відомство.

"У країну відправлять шість автономних машин для пошуку мін, які допоможуть виявляти російські міни у водах біля її берегів. Три з них будуть надані зі складу у Великій Британії, а ще три будуть закуплені в промисловості", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про ці безпілотники?

Автономна техніка призначена для використання в мілководних прибережних умовах, ефективно працює на глибині до 100 метрів для виявлення, визначення місця розташування та ідентифікації мін з використанням набору датчиків.