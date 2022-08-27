ua ru
Сб, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія передасть Україні підводні безпілотники: для чого вони призначені

Новость на русском →
Лондон, Субота 27 серпня 2022 13:08
Британія передасть Україні підводні безпілотники: для чого вони призначені Фото: підводний безпілотник (gov.uk)
Автор: Руслан Гаращенко

Велика Британія передасть Україні підводні безпілотники і навчить українських військових ними керувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Британії.

Десятки українських військовослужбовців найближчими місяцями будуть навчені використанню підводних безпілотників для пошуку мін, повідомляє відомство.

"У країну відправлять шість автономних машин для пошуку мін, які допоможуть виявляти російські міни у водах біля її берегів. Три з них будуть надані зі складу у Великій Британії, а ще три будуть закуплені в промисловості", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про ці безпілотники?

Автономна техніка призначена для використання в мілководних прибережних умовах, ефективно працює на глибині до 100 метрів для виявлення, визначення місця розташування та ідентифікації мін з використанням набору датчиків.

Нагадаєм, раніше повідомлялося, що Британія поділиться з Україною технологіями для відновлення транспортної інфраструктури в рамках нового пакету допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова
Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати