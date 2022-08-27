США збільшать виробництво HIMARS та снарядів до них через Україну

США наростять виробництво ракетних систем HIMARS та високоточних снарядів GMLRS до них із дальністю близько 70-80 км у зв'язку з постачанням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"Ми отримали майже 400 мільйонів доларів на поповнення запасів HIMARS і GMLRS Міністерства оборони США, - сказав заступник міністра оборони із закупівель та постачання Вільям ЛаПланте. - Крім того, ми плануємо майже 200 мільйонів доларів на розширення та прискорення виробництва та очікуємо укладання контрактів цієї осені та на початку наступного року".

За його словами, збільшення виробництва пов'язане насамперед з допомогою Україні у війні проти Росії.

"Оскільки ми продовжуємо надавати Україні допомогу в забезпеченні безпеки, ми працюємо з промисловістю над прискоренням виробництва критично важливої ​​зброї та систем, - додав він. - Це включає надання фінансування для купівлі більшої кількості обладнання, розширення виробничих ліній і підтримки додаткового найму та розвитку робочої сили".

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