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До кінця року Україна може відкинути росіян на позиції 23 лютого: в США назвали умову

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Вашингтон, Субота 27 серпня 2022 08:50
До кінця року Україна може відкинути росіян на позиції 23 лютого: в США назвали умову Фото: колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього їй потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх об’ємах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього командувача силами США в Європі Бена Ходжеса в інтерв’ю DW.

"Українці були неймовірно стійкими, винахідливими, новаторськими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія. Артилерія і ракети, які можуть стріляти далі і продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, завдавати ударів по російських аеродромах. Ось що потрібно. Ми надали дещо, але цього недостатньо для вирішального ефекту. Ось чому вже близько місяця не змінюється лінія фронту", - вважає Ходжес.

За його словами, росіяни досягли кульмінації, вони більше нічого не можуть зробити, але українцям необхідна спроможність перемогти.

"Росіяни вже досягли кульмінації в наступі та більше нездатні просунутися. Щобільше, вони нездатні навіть захистити свої тили. Тривалість війни буде залежати від того, чи зробимо ми все, що обіцяли, чи поставимо все озброєння, яке обіцяли. Я вважаю, що до кінця цього року ми можемо відкинути їх до лінії 23 лютого", - припустив американський генерал.

Нагадаємо, раніше генерал США Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що ситуація вже значно змінюється на користь України.

Додамо, що британська газета The Guardian оприлюднила п'ять прогнозів на наступні шість місяців війни.

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