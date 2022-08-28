У Києві та області відчувається запах гару: що відомо

У Києві та області відчувається стійкий запах гару. Співробітники ДСНС працюють над з'ясуванням причини сильного задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря ДСНС у Києві Світлани Водолаги.

"У Києві нічого не горить, що могло б спричинити такий смог. Управління ДСНС в Київській області також поки не може назвати причину цього смогу. Плануємо підіймати дрон, якщо отримаємо дозвіл, щоб встановити причину", - підкреслила прес-секретар.

Автоматична система моніторингу стану повітря в Києві також фіксує сильне забруднення. Індекс якості повітря (CAQI) в столиці варіюється від поганого до дуже поганого зі значеннями від 59 до 83 пунктів.

За словами очевидців, запах гару поступово поширюється з півночі області і накриває Київ.

Оновлено (18:26)

За інформацією КМДА, у Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу. Киянам, особливо жителям Оболонського району, рекомендують закрити вікна і обмежити перебування на вулиці. На місці працює екіпаж ГУ ДСНС України.