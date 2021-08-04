Медальний залік України на Олімпійський іграх в Токіо
Фото: Жан Беленюк, "золотий" призер Олімпіади в Токіо (Getty Images)
У Токіо проходять 32-і літні Олімпійські ігри, участь в яких приймає і Україна. На Олімпіаді-2021 нашу державу представляють 157 спортсменів, деяким з них вже вдалося вибороти медалі.
Більше про медальні завоювання українських спортсменів на ОІ-2020 - в матеріалі РБК-Україна.
Медальний залік України на Олімпіаді-2020 в Токіо:
- 24 липня: "бронза" - Дар'я Білодід (дзюдо, до 48 кг);
- 25 липня: "бронза" - Ігор Рейзлін (фехтування);
- 27 липня: "бронза" - Олена Костевич / Олег Омельчук (стрільба, пістолет 10 м);
- 28 липня: "бронза" - Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем);
- 31 липня: "бронза" - Еліна Світоліна (теніс);
- 1 серпня: "срібло" - Михайло Романчук (плавання, 1500 метрів вільним стилем);
- 3 серпня: "бронза" - Алла Черкасова (боротьба, вільний стиль, до 68 кг);
- 4 серпня: "срібло" - Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, до 67 кг);
- 4 серпня: "золото" - Жан Беленюк (греко-римська боротьба, до 87 кг);
- 4 серпня: "бронза" - Анастасія Савчук та Марта Федіна (артистичне плавання, дует);
- 4 серпня: "бронза" - Ірина Коляденко (вільна боротьба, до 62 кг).
Станом на 4 серпня Україна займає 37-е місце в медальному заліку і 18-е місце за загальною кількістю олімпійських нагород - у нас їх 11. Лідером Олімпіади залишається Китай - 32 золотих медалей, 22 срібних і 16 бронзових.