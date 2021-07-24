Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпіаді в Токіо

Українська спортменка Дар'я Білодід виборола першу медаль для нашої олімпійської збірної в Токіо. Вона здобула "бронзу" в змаганнях з дзюдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань.

Японка Фуна Тонакі здолала українку в складній боротьбі за участь у головному фінальному поєдинку. Однак Дар'я залишила за собою право змагатися за "бронзову" медаль.

У вирішальному поєдинку Білодід здолала представницю Ізраїля.

"Є перша медаль у Токіо-2020! Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід перемагає Ширу Рішоні з Ізраїлю і до звання чемпіонки світу, Європи та Європейських ігор додає бронзу Олімпіади. Вітаємо спортсменку, її тренерів Світлану Кузнецову та Геннадія Білодіда, а також всю Україну", - зазначили в НОК України.

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В результаті перемогу у змаганнях з дзюдо серед жінок (до 48 кг) отримала представниця Косово Дістрія Краснікі, "срібло" у японки Фуни Тонакі, а "бронзу", крім Білодід, отримала ще й представниця Монголії Уранцецег Мунхбат.