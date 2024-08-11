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Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 11 августа

Париж, Воскресенье 11 августа 2024 08:45
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Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 11 августа Фото: Игры 2024 года на финишной прямой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В последний соревновательный день Олимпиады в Париже атлеты из разных уголков мира разыграют немногим более десятка комплектов наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Соревнования 11 августа с участием украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024

Украинец Мурази Мчедлидзе посоревнуется за медаль в вольной борьбе. Борец попал в утешительные схватки после поражения в четвертьфинале. В весовой категории до 97 кг Мчедлидзе нужно одолеть двух соперников, чтобы завоевать бронзовую награду. Первый оппонент – южноафриканец Николас Йоганнес де Ланге, а поединок состоится после 12:00.

Список медальных соревнований 11 августа на Олимпийских играх-2024

Воскресенье станет днем финалов, прежде всего, командных видов спорта. Первыми определят олимпийского чемпиона волейболистки. Закрывать же соревновательный день и Игры в целом будут баскетболистки – сборная Франции попытается взять реванш у США за поражение мужчин накануне.

  • легкая атлетика, марафон, женщины, 09:00
  • вольная борьба, до 65 кг, мужчины, 12:00
  • вольная борьба, до 97 кг, мужчины, 12:00
  • вольная борьба, до 76 кг, женщины, 12:00
  • современное пятиборье, лазер-ран, женщины, 13:40
  • волейбол, женщины, 14:00
  • велотрек, спринт, женщины, 14:44
  • гандбол, мужчины, 14:30
  • велоспорт, кейрин, мужчины, 14:32
  • велотрек, омниум, женщины, 14:56
  • водное поло, мужчины, 15:00
  • баскетбол, женщины, 16:30

Где смотреть Олимпийские игры 11 августа

Официальный транслятор Олимпиады-2024 сможет показать большинство соревнований на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на баскетболе. В полном объеме соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 11 августа на Олимпийских играх-2024 доступен по ссылке.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 10 августа на Олимпиаде-2024.

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