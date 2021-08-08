ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Старікова принесла Україні "срібло" в останній день Олімпіади в Токіо

Новость на русском →
Токіо, Неділя 08 серпня 2021 05:56
Старікова принесла Україні "срібло" в останній день Олімпіади в Токіо Фото: Олена Старікова (twitter.com/by_Ukraine)
Автор: Ігор Литвиненко

Олена Старикова принесла Україні ще одну срібну медаль на Олімпійських іграх-2020. Українка поступилася у фіналі спринту велотреку, посівши друге місце.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

У фіналі Старікова билася за "золото" з канадською велосипедисткою Келсі Мітчелл, але поступилася їй у двох заїздах. У першому заїзді українка поступилася 0.061 секунди, а в другому - 0.064.

Бронзову медаль у спринті завоювала представниця Гонконгу Вай Зе Лі, яку перемогла в півфіналі Старікова.

Старікова принесла Україні &quot;срібло&quot; в останній день Олімпіади в Токіо

Це перша медаль для України у велотреку на нинішній Олімпіаді.

Загалом українські спортсмени вибороли на ОІ-2020 19 нагород - 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових медалей.

Нагадаємо, вчора скарбничка України поповнилася чотирма олімпійськими медалями. "Срібло" завоювали Людмила Лузан і Анастасія Четверикова в каное-двійці і Олександр Хижняк в боксі, бронзові нагороди в української команди в артистичному плаванні і Ярослави Магучіх в стрибках у висоту.

Відзначимо, сьогодні о 15:00 за Києвом відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор в Токіо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Олімпіада 2020
Медальний залік України
Медальний залік України
Підсумки дня
Підсумки дня
Розклад змагань
Розклад змагань
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог