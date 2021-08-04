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Беленюк приніс Україні перше "золото" на Олімпіаді в Токіо

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Середа 04 серпня 2021 14:42
Беленюк приніс Україні перше "золото" на Олімпіаді в Токіо Фото: борець Жан Беленюк (uww.org)
Автор: Инна Собора

Українець Жан Беленюк здобув перемогу у фіналі змагань з греко-римської боротьби на Олімпіаді в Токіо. Він приносить перше "золото" для України на цьогорічних Олімпійських іграх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань.

В фіналі вагової категорії до 87 кг українець здолав угорця Віктора Лорінца, який є срібним призером ЧС-2019.

На шляху до перемоги Беленюк розпочав виступи у 1/8 фіналу, де здолав спочатку чемпіона Європи Зураба Датунашвілі, якому програв у 2021 році. Після чого вибив з турніру представника Алжиру Башида Сід Асара.

За вихід у фінал Беленюк боровся з хорватом Іваном Гуклеком і успішно здобув перемогу.

Беленюк приніс Україні перше &quot;золото&quot; на Олімпіаді в Токіо

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