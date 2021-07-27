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Третя медаль України на Олімпіаді-2020. Пара Стрільців Омельчук-Костевич отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів

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Токіо, Вівторок 27 липня 2021 05:39
Третя медаль України на Олімпіаді-2020. Пара Стрільців Омельчук-Костевич отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів Фото: Олена Костевич та Олег Омельчук (https://www.facebook.com/ISSF.Shooting)
Автор: РБК-Україна

Третя медаль України на Олімпіаді-2020. Пара Стрільців Омельчук-Костевич отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

У боротьбі за "бронзу" українці виграли у пари сербів Мікеч-Арунович з рахунком 16:12.

У фіналі мікст-пара Пан Вей - Цзянь Рансінь (Китай) завоювала першу в історії золоту нагороду Олімпійських ігор в мікст стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Переможці обійшли в фіналі представників ОКР Черноусова - Бацарашкіну.

Нагадаємо, що українські гімнасти посіли 7 місце.

Також Україна завоювала другу медаль на Олімпійських іграх.

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