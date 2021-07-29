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Романчук здобув четверту медаль для України на Олімпійських іграх

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Четвер 29 липня 2021 08:07
Романчук здобув четверту медаль для України на Олімпійських іграх Фото: плавець Михайло Романчук (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Український плавець Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль на Олімпійських іграх. Він виборов "бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

У фіналі наш співвітчизник показав час 7.42,33.

Ще один українець, який разом з Романчуком кваліфікувався до вісімки найкращих, Сергій Фролов у фіналі став шостим (7.45,11).

Романчук виступить в наступних змаганнях на Олімпіаді на дистанції 1500 м.

Раніше Романчук встановив рекорд на Олімпіаді-2020.

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