ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Магучіх взяла "бронзу" у стрибках у висоту на ОІ-2020. Левченко і Геращенко поза п'єдесталом

Новость на русском →
Токіо, Субота 07 серпня 2021 15:59
Магучіх взяла "бронзу" у стрибках у висоту на ОІ-2020. Левченко і Геращенко поза п'єдесталом Фото: Ярослава Магучіх-олімпійська чемпіонка в стрибках у висоту (noc-ukr.org)
Автор: Ігор Литвиненко

Ярослава Магучіх стала бронзовою медалісткою Олімпійських ігор в Токіо в стрибках у висоту. Ірина Геращенко та Юлія Левченко залишилися поза п'єдесталом.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Магучіх змогла взяти висоту в 2 метри з другої спроби, але ні 2.02, ні 2.04 українці не скорилися. У підсумку бронзова медаль. Олімпійською чемпіонкою стала представниця російського олімпійського комітету Марія Ласіцкене, яка стрибнула на 2.04. Австралійка Нікола МакДермотт стала "срібною" медалісткою з 2.02.

Зазначимо, Магучіх у свої 19 років стала наймолодшою медалісткою в цьому секторі - Ласіцкене 28 років, МакДермотт 24 роки.

Також у фіналі брали участь ще дві українки - Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Левченко не завершила змагання на 8-му місці з результатом о 1.96. А ось Ірина Геращенко зупинилася за крок від п'єдесталу. Вона взяла 1.98, але тричі не змогла взяти 2 метри - в результаті четверте місце.

Магучіх взяла &quot;бронзу&quot; у стрибках у висоту на ОІ-2020. Левченко і Геращенко поза п'єдесталом

Нагадаємо, сьогодні українські спортсмени завоювали ще три медалі Олімпіади. Людмила Гузан і Анастасія Четверикова стали срібними медалістками в каное-двійці на 500 метрів.

Боксер Олександр Хижняк, домінуючи по ходу бою, в третьому раунді пропустив удар і впав в нокдаун. Рефері бій зупинив, хоча українець був готовий продовжити. В результаті лише "срібло" для Хижняка.

Ще одну бронзову медаль принесла команда України в артистичному плаванні.

Читайте РБК-Україна в Google News
спорт Олімпіада Олімпіада 2020
Медальний залік України
Медальний залік України
Підсумки дня
Підсумки дня
Розклад змагань
Розклад змагань
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог