Магучіх взяла "бронзу" у стрибках у висоту на ОІ-2020. Левченко і Геращенко поза п'єдесталом

Ярослава Магучіх стала бронзовою медалісткою Олімпійських ігор в Токіо в стрибках у висоту. Ірина Геращенко та Юлія Левченко залишилися поза п'єдесталом.

Магучіх змогла взяти висоту в 2 метри з другої спроби, але ні 2.02, ні 2.04 українці не скорилися. У підсумку бронзова медаль. Олімпійською чемпіонкою стала представниця російського олімпійського комітету Марія Ласіцкене, яка стрибнула на 2.04. Австралійка Нікола МакДермотт стала "срібною" медалісткою з 2.02.

Зазначимо, Магучіх у свої 19 років стала наймолодшою медалісткою в цьому секторі - Ласіцкене 28 років, МакДермотт 24 роки.

Також у фіналі брали участь ще дві українки - Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Левченко не завершила змагання на 8-му місці з результатом о 1.96. А ось Ірина Геращенко зупинилася за крок від п'єдесталу. Вона взяла 1.98, але тричі не змогла взяти 2 метри - в результаті четверте місце.