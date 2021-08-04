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Ще одна "бронза": Україна виборола медаль Олімпіади-2020 з боротьби

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Токіо, Середа 04 серпня 2021 15:28
Ще одна "бронза": Україна виборола медаль Олімпіади-2020 з боротьби Фото: українська спортсменка Ірина Коляденко (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна виборола на Олімпійська іграх в Токіо ще одну бронзову медаль. Цього разу медаль принесла українська борчиня Ірина Коляденко.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Федерації боротьби України.

У фіналі Коляденко здолала представницю Латвії Анастасію Григорьєву.

Перший період сутички між Коляденко та Григорьєвою закінчився внічию. Наприкінці четвертої хвилини українка вже вийшла уперед, однак заробила лише один бал.

Ще один бал Коляденко здобула, перебуваючи на краю. В результаті українка перемогла.

Ще одна &quot;бронза&quot;: Україна виборола медаль Олімпіади-2020 з боротьби

Нагадаємо, Україна вперше в історії завоювала медаль Олімпіади в артистичному плаванні.

Крім того, українець Жан Беленюк здобув перемогу у фіналі змагань з греко-римської боротьби на Олімпіаді в Токіо.

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