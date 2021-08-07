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Україна взяла "бронзу" Олімпійських ігор у командному артистичному плаванні

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Токіо, Субота 07 серпня 2021 14:35
Україна взяла "бронзу" Олімпійських ігор у командному артистичному плаванні Фото: Українки зберегли третє місце після першої програми (noc-ukr.org)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна взяла бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 в артистичному плаванні. Українські синхроністки змогли зберегти своє третє місце після першої програми фіналу.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Після технічної програми Українки посідали третє місце, маючи в активі 94.2685 бали. Вони випереджали Японію менш ніж на бал, при цьому відставали від Китаю і російського олімпійського комітету на майже 2 і 3 бали відповідно. У довільній програмі Українки також показали третій результат, набравши 96.0333 бали. Загальна кількість балів України склала 190.3018-це "бронза" Олімпіади в Токіо.

Україна взяла &quot;бронзу&quot; Олімпійських ігор у командному артистичному плаванні

У складі України виступали Марина Алексііва, Вадислава Алексііва, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.

Це вже друга олімпійська медаль в артистичному плаванні. Раньше Анастасія Савчук та Марта Федіна взяли "бронзу" в дуеті.

Нагадаємо, раніше сьогодні Україні два "срібла" принесли Людмила Лузан та Анастасія Четверикова (каное-двійка, 500 м), а також Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг), який, виграючи по ходу бою за "золото" впав в нокдаун, а рефері зупинив бій.

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