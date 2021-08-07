Україна взяла "бронзу" Олімпійських ігор у командному артистичному плаванні

Україна взяла бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 в артистичному плаванні. Українські синхроністки змогли зберегти своє третє місце після першої програми фіналу.

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Після технічної програми Українки посідали третє місце, маючи в активі 94.2685 бали. Вони випереджали Японію менш ніж на бал, при цьому відставали від Китаю і російського олімпійського комітету на майже 2 і 3 бали відповідно. У довільній програмі Українки також показали третій результат, набравши 96.0333 бали. Загальна кількість балів України склала 190.3018-це "бронза" Олімпіади в Токіо. У складі України виступали Марина Алексііва, Вадислава Алексііва, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.