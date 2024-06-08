Летние Игры – самые успешные. История побед Украины на Олимпиадах
За историю участия Украины на Олимпийских играх именно летние соревнования принесли нашей сборной больше всего медалей. Триумфальные выступления сделали известными на весь мир Лилию Подкопаеву, Александра Усика, Ольгу Харлан, Жана Беленюка и других. Олимпиада-2024 в Париже для украинских атлетов будет восьмой по счету.
Больше об истории достижений украинских спортсменов и чего ждать от Игр в Париже – в материале РБК-Украина.
Содержание:
- Достижения украинских спортсменов на Олимпийских играх
- Наши чемпионы. История победных соревнований Украины
- Украина на Олимпиаде-2024. Кто будет участвовать и каких результатов ждать
Достижения украинских спортсменов на Олимпийских играх
В олимпийской "копилке" независимой Украины 148 медалей. Наша страна приняла участие в 7 летних и 8 зимних Олимпиадах.
При этом наибольшее количество наград украинские атлеты заработали именно во время летних соревнований – 139 медалей.
- Атланта, 1996 год – 23 медали и 9 место в олимпийском зачете (9 золотых, 2 серебряных, 12 бронзовых)
- Сидней, 2000 год – 23 медали и 21 место (3 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых)
- Афины, 2004 год – 22 медали и 13 место (8 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых)
- Пекин, 2008 год – 22 медали и 12 место (7 золотых, 4 серебряных, 11 бронзовых)
- Лондон, 2012 год – 19 медалей и 14 место (5 золотых, 4 серебряных, 10 бронзовых)
- Рио-де-Жанейро, 2016 год – 11 медалей и 31 место (2 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых)
- Токио, 2020 год (фактически состоялась в 2021 из-за пандемии) – 19 медалей и 44 место (1 золото, 6 серебряных, 12 бронзовых)
"Самым медальным" видом спорта на всех летних Олимпиадах для украинцев является борьба (в общей сложности 18 медалей), на втором месте – бокс (15 медалей).
Стоит отметить, что на зимних Олимпиадах Украина завоевала 9 медалей, больше всего – в биатлоне.
Наши чемпионы. История победных соревнований Украины
История украинцев на Олимпиаде началась, когда территория нашей страны входила в состав имперской России и Австро-Венгрии. В советское время атлеты из Украины принимали участие в Играх в составе союзной сборной.
В 1992 году независимая Украина была представлена на летней Олимпиаде, но в составе так называемой объединенной сборной спортсменов стран бывшего СССР. Тогда золотую медаль в греко-римской борьбе завоевал спортсмен из Луганска Олег Кучеренко, а гимнастка Татьяна Гуцу стала первой украинской спортсменкой, завоевавшей полный комплект олимпийских наград.
Сборная спортсменов под украинским флагом впервые отправилась на зимнюю Олимпиаду в 1994 году, где триумфально выступила фигуристка Оксана Баюл. А с 1996 Украина участвует в летних Играх. Тот год был самым успешным для нашей сборной, которая получила 23 награды.
Гимнастка Лилия Подкопаева пополнила украинскую "копилку" 2 золотыми и 1 серебряной медалями. Спортсменка завоевала на Олимпиаде в Атланте высшую награду в многоборье среди женщин и в свободных упражнениях, также она заняла второе место в упражнениях на бревне.
Среди золотых призеров Олимпиады 1996 были также гимнастка Екатерина Серебрянская, а боксер Владимир Кличко после победы на Играх в том году начал свою профессиональную карьеру.
Из Сиднея в 2000 году украинцы привезли 22 медали. Среди призеров была пловчиха Яна Клочкова, завоевавшая два "золота" и "серебро". "Золото" также получил Николай Мильчев в стрельбе.
Фото: олимпийская чемпионка Яна Клочкова (Getty Images)
Пловец Денис Силантьев участвовал в 4-х Олимпиадах, но самыми успешными для него были Игры в Австралии, где он получил "серебро".
Через 4 года на Олимпиаде в Афинах Клочкова вновь завоевала две высшие награды для украинской сборной. Она стала первой пловчихой, защитившей олимпийские титулы в комплексном плавании (на 200 и 400 м) на двух Играх подряд.
Ирина Мерлени получила "золото" в вольной борьбе в 2004 году, на следующей летней Олимпиаде выиграла бронзу.
Также в 2008 году призерами на Играх в Пекине стала женская команда по фехтованию, в состав которой входили Ольга Харлан, Ольга Жолнер, Галина Пундик и Елена Хомрова. Тогда девушки получили "золото".
Фехтовальщица Ольга Харлан является четырехкратной олимпийской чемпионкой (командное "золото" в 2008 и серебро в 2016, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2012 и 2016 в личном зачете).
Фото: Ольга Харлан соревновалась на 4 Олимпиадах (Getty Images)
Боксер Василий Ломаченко завоевал свое первое "золото" на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, а через 4 года в Лондоне он стал двукратным олимпийским чемпионом. Тогда же высшую награду на Играх получил еще один украинский боксер Александр Усик.
В 2016 году "золотыми" призерами Олимпиады стали каноист Юрий Чебан и гимнаст Олег Верняев (соревнование на параллельных брусьях). Последний взял еще и "серебро" в индивидуальном зачете.
Серебряную медаль в греко-римской борьбе на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро получил Жан Беленюк, а на Олимпиаде-2020 в Токио спортсмен завоевал "золото" для Украины.
Фото: призер двух Олимпиад Жан Беленюк(Getty Images)
Известная украинская теннисистка Элина Свитолина на Играх в Японии завоевала "бронзу".
Украина на Олимпиаде-2024. Кто будет участвовать и каких результатов ждать
На данный момент известно, что в состав украинской сборной войдут 105 спортсменов и спортсменок (список еще может расшириться).
Они будут участвовать в 22 соревнованиях по таким видам спорта: бадминтон бокс, греко-римская борьба, женская борьба, тяжелая атлетика, гребля академическая, на байдарках и каноэ, гребной слалом, велогонки на шоссе и маунтенбайк, спортивная и художественная гимнастика, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, стрельба из лука, шаровая стрельба, стендовая стрельба, современное пятиборье, фехтование, футбол, настольный теннис.
- На Олимпиаду в Париж поедет прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая уже является "бронзовым" призером Игр-2020.
- Лицензию на соревнования по римской борьбе получил "золотой" призер прошлой Олимпиады Жан Беленюк.
- Среди спортсменов-кандидатов в списке Национального олимпийского комитета значится теннисистка Элина Свитолина.
- Четырехкратная призерка Игр Ольга Харлан также примет участие в Олимпиаде-2024. МОК допустил фехтовальщицу несмотря на дисквалификацию на чемпионате мира в Италии, когда Харлан отказалась пожать руку россиянке.
В прогнозе Gracenote на результат ХХХІІІ Олимпийских игр сборная Украины находится на 19 строчке медального зачета. Аналитики считают, что украинские атлеты могут получить 13 медалей: 2 золотые, 1 серебряную и 10 бронзовых. Самыми успешными для нашей сборной называют соревнования в боевых искусствах, гребле, стрельбе, плавании, фехтовании и легкой атлетике.
Фаворитом Игр исследователи считают США – сборная может получить 125 медали. На втором месте – Китай (90), на третьем – Великобритания (62). Франции прогнозируют 55 наград и четвертое место в медальном зачете.
При подготовке использовались: информация по Wikipedia, прогноз Gracenote, публикации портала Национального олимпийского комитета Украины.
Подробнее о том, какой будет церемония открытия Олимпиады-2024, будут ли участвовать РФ и Беларусь и все, что известно о летних Играх в Париже, можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.