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Терлюга взяла історичне срібло з карате на Олімпійських іграх

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Четвер 05 серпня 2021 15:20
Терлюга взяла історичне срібло з карате на Олімпійських іграх Фото: Анжеліка Терлюга (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Українка Анжеліка Терлюга здобула історичну медаль на Олімпіаді-2020 з карате. Вона взяла для України ще одне "срібло".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади.

Каратистка змагалася у ваговій категорії до 55 кг.

У фіналі вона поступилася спортсменці з Болгарії Івет Горанова. Зустріч завершилася з рахунком 5: 1

Це перша нагорода України в карате на Олімпіаді, адже цей вид спорту дебютував у програмі Олімпіади-2020 в Токіо.

Терлюга взяла історичне срібло з карате на Олімпійських іграх

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