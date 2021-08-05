Терлюга взяла історичне срібло з карате на Олімпійських іграх
Фото: Анжеліка Терлюга (Getty Images)
Українка Анжеліка Терлюга здобула історичну медаль на Олімпіаді-2020 з карате. Вона взяла для України ще одне "срібло".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади.
Каратистка змагалася у ваговій категорії до 55 кг.
У фіналі вона поступилася спортсменці з Болгарії Івет Горанова. Зустріч завершилася з рахунком 5: 1
Це перша нагорода України в карате на Олімпіаді, адже цей вид спорту дебютував у програмі Олімпіади-2020 в Токіо.