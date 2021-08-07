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Україна виграла "срібло" Олімпіади в каное-двійці

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Токіо, Субота 07 серпня 2021 05:42
Україна виграла "срібло" Олімпіади в каное-двійці Фото: Людмила Лузан і Анастасія Четверикова виграли срібну медаль ОІ - 2020 (facebook.com/olympicua)
Автор: Ігор Литвиненко

Представниці України у веслуванні на каное-двійці Людмила Лузан та Анастасія Четверикова виграли срібну медаль Олімпійських ігор-2020. Українки стали другими в запливі на 500 метрів.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Лузан і Четверикова на половині дистанції були другими і змогли утримати свою позицію до фінішу. "Золото" на цій дистанції взяли представниці Китаю, які захопили лідерство зі старту запливу.

Українки показали час о 1:57:499, відставши від китаянок на 2.004 секунди. Третіми прийшли представниці Канади - 1:59.041.

Україна виграла &quot;срібло&quot; Олімпіади в каное-двійціДля Людмили Лузан ця медаль стала другою в Токіо - раніше вона взяла "бронзу" в кное-одиночці на 200 м. Зараз же після запливу вона заявила, що українки свій потенціал ще не вичерпали.

"Тепер будемо тримати курс на Париж. У нас ще є потенціал", - сказала після гонки Лузан.

Ця медаль стала для України 15-ю на нинішніх Олімпійських іграх - наші спортсмени завоювали 1 "золото", 4 "срібла" і 10 "бронз".

Також сьогодні в півфіналах в каное-одиночці (1000 м, чоловіки) і байдарці-четвірці (500 м, жінки) виступали українці Павло Алтухов і Юрій Вандюк, а також Марія Повх, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Кічасова-Скорик. Однак вони не змогли пробитися в медальний фінал змагань.

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