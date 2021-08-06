Каратист Горуна здобув десяту "бронзу" для України на Олімпіаді

Український каратист Станіслав Горуна завоював "бронзу" на Олімпійських Іграх в Токіо. Це вже десята бронзова медаль України.

Горуна у півфіналі Олімпійських ігор виступив проти італійця Луїджі Буса. На початку сутички вперед вийшов італійський каратист - йому зарахували 1 очко.

Український спортсмен зміг вийти вперед, виконавши удар тулуб, проте після перегляду відеоповтору судді не зарахували йому прийом ваза-арі, відкинувши його результат назад.

Після цього італійський каратист вийшов вперед, отримавши ще одне очко, а вже через кілька секунд - ще одне. Таким чином рахунок став 3:0 не на користь Горуни.

Італієць втримав результат до кінця, перемігши в сутичці. Горуна отримав бронзову медаль.