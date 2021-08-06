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Каратист Горуна здобув десяту "бронзу" для України на Олімпіаді

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Токіо, П'ятниця 06 серпня 2021 15:32
Каратист Горуна здобув десяту "бронзу" для України на Олімпіаді Фото: український каратист Станіслав Горуна (facebook.com/stanislav.horuna.3)
Автор: Дмитро Левицький

Український каратист Станіслав Горуна завоював "бронзу" на Олімпійських Іграх в Токіо. Це вже десята бронзова медаль України.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Горуна у півфіналі Олімпійських ігор виступив проти італійця Луїджі Буса. На початку сутички вперед вийшов італійський каратист - йому зарахували 1 очко.

Український спортсмен зміг вийти вперед, виконавши удар тулуб, проте після перегляду відеоповтору судді не зарахували йому прийом ваза-арі, відкинувши його результат назад.

Після цього італійський каратист вийшов вперед, отримавши ще одне очко, а вже через кілька секунд - ще одне. Таким чином рахунок став 3:0 не на користь Горуни.

Італієць втримав результат до кінця, перемігши в сутичці. Горуна отримав бронзову медаль.

Каратист Горуна здобув десяту &quot;бронзу&quot; для України на Олімпіаді

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