Каратист Горуна здобув десяту "бронзу" для України на Олімпіаді
Фото: український каратист Станіслав Горуна (facebook.com/stanislav.horuna.3)
Український каратист Станіслав Горуна завоював "бронзу" на Олімпійських Іграх в Токіо. Це вже десята бронзова медаль України.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Горуна у півфіналі Олімпійських ігор виступив проти італійця Луїджі Буса. На початку сутички вперед вийшов італійський каратист - йому зарахували 1 очко.
Український спортсмен зміг вийти вперед, виконавши удар тулуб, проте після перегляду відеоповтору судді не зарахували йому прийом ваза-арі, відкинувши його результат назад.
Після цього італійський каратист вийшов вперед, отримавши ще одне очко, а вже через кілька секунд - ще одне. Таким чином рахунок став 3:0 не на користь Горуни.
Італієць втримав результат до кінця, перемігши в сутичці. Горуна отримав бронзову медаль.