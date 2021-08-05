Лузан завоювала бронзу у веслуванні на Олімпіаді-2020
Фото: Людмила Лузан (facebook.com/liudmila.luzan)
Лузан завоювала бронзу у веслуванні на Олімпіаді-2020. Спортсменка фінішувала третьою на дистанції 200 м у змаганні в одиночному веслуванні на каное.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в Facebook Міністерства молоді та спорту України.
Результат Людмини Лузан у фіналі - 47.034.
Спортсменка впевнено пройшла півфінал олімпіади з найкращим результатом серед суперниць - 47.339, але у фіналі поступилася представницям Америки (45.932) і Канади (46.786).
Тепер на рахунку України одна золота медаль, дві срібних і дев'ять бронзових.