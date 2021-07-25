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Україна виборола другу медаль на Олімпійських іграх

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Токіо, Неділя 25 липня 2021 15:05
Україна виборола другу медаль на Олімпійських іграх Фото: український шпажист Ігор Рейзлін (facebook.com/olympicua)
Автор: Анастасія Рокитна

Український шпажист Ігор Рейзлiн переміг італійця Андреа Сантареллі й завоював бронзову медаль Олімпіади-2020. Сутичка завершилася з рахунком 15:12.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НОК України.

Раніше Рейзлін в 1/8 фіналу переміг швейцарця Суї Гайнцера - 15:12. А у півфіналі змагань завдав поразки 18-річному Мохамеду Ельсаєду з Ізраїля - 15:13. У півфіналі Ігор Рейзлін поступився французу Ромену Канноне.

Це друга нагорода України на XXXII Літніх Олімпійських іграх у Токіо.

Зазначимо, у перший медальний день дзюдоїстка Дар'я Білодід посіла третє місце і здобула "бронзу".

Раніше повідомлялось, що Рейзлін вийшов у півфінал Олімпійських ігор.

Нагадаємо, українка на Олімпіаді-2020 завоювала четверте місце в кульовій стрільбі.

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