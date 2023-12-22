Легализация медицинского каннабиса и реструктуризация госдолга: новости за 21 декабря

Верховная Рада одобрила легализацию медицинского каннабиса в Украине, и закон должен вступить в силу через шесть месяцев. А глава Минфина подписал изменения в Меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по госдолгу перед странами G7 и Парижским клубом до 2027 года.

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Верховная Рада легализовала медицинский каннабис

Украинский парламент 21 декабря во втором чтении проголосовал за легализацию медицинского каннабиса в стране, что позволяет использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования. Всего "за" отдали свои голоса 248 нардепов.

Теперь после принятия необходимо полгода, чтобы закон заработал. Так, правительству предоставляется срок шесть месяцев, за который оно должно разработать все подзаконные акты, приказы, чтобы этот закон начал действовать.

Подробнее о легализации медицинской марихуаны и как это может помочь украинским пациентам, - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Украина отсрочила выплату долга перед странами G7 и Парижским клубом до 2027 года

Глава Минфина Сергей Марченко 21 декабря подписал изменения в Меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по официальному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Это позволяет продлить крайнюю дату погашения облигаций, что указывалось в подписанном 14 сентября 2022 года меморандуме между сторонами (тогда дедлайн откладывался сроком 24 месяца).

Украина получила 950 млн долларов от Японии

Государственный бюджет Украины получил около 950 миллионов долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.

По данным Минфина, средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на неотложные и приоритетные нужды, в частности, в сфере восстановления и социальной помощи.

В центре Праги произошла стрельба, погибли 15 человек. Украинцев среди жертв нет

В столице Чехии Праге 21 декабря мужчина устроил стрельбу в университете в центре города. Сначала сообщалось о 10 жертвах, однако позже вечером местные правоохранители уточнили, что стрелок убил по меньшей мере 15 человек и ранил минимум 24 человека. Как рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина, по информации чешской полиции, на вечер четверга украинцев нет среди пострадавших.

По словам начальника полиции Чехии Мартина Вондрашека, нападавший совершил самоубийство, когда по нему вели огонь правоохранители. Чешские СМИ написали о том, что стрелком мог оказаться 24-летний студент философского факультета местного университета Давид Козак.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на инцидент. Глава государства в своем аккаунте написал, что глубоко шокирован новостями о трагических событиях в Праге, и выразил соболезнования семьям погибших.

Украина получила последний транш из пакета макрофинансовой помощи ЕС на 18 млрд евро

Еврокомиссия перечислила Украине последний транш на 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляен. В целом Киев получил в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.

Она отметила необходимость достичь соглашения, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ.

Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше: есть погибший и пострадавшие

Микроавтобус с 9-ю гражданами Украины попал в ДТП на польско-украинской границе. В результате аварии один человек погиб, остальные - получили травмы.

Как сообщил в комментарии РБК-Украина спикер МИД Олег Николенко, микроавтобус с 9 пассажирами-гражданами Украины столкнулся с грузовиком, который стоял в очереди на прохождение пограничного контроля.

КНДР передала России еще более тысячи контейнеров с оружием, - посол США

По словам посла США при НАТО Джулиан Смит, у Вашингтона есть информация, что Северная Корея предоставила РФ более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Они перевозились из КНДР в Россию кораблем.

Как отметила Смит, в обмен на военную помощь Пхеньян хочет получить от Москвы передовые военные технологии, возможно истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет или подобные материалы.

Игнат рассказал, сколько ракет выпустила РФ по Украине с начала полномасштабной войны

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по территории Украины около 7400 ракет разных типов. Среди них С-300, С-400, Х-22, баллистика, в частности, 900 "Искандер-М".

Силами и средствами ПВО Сил обороны было сбито около 1600 единиц ракет.

Конгресс США ушел на каникулы. Когда он сможет вернуться к вопросу Украины

Конгресс Соединенных Штатов 21 декабря ушел на рождественские каникулы. Ожидается, что к обсуждению вопроса Украины американские законодатели вернутся в начале января. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что Конгресс вернется 8 января.

Как отмечает Reuters, по возвращении законодатели США должны принять решение о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также прийти к соглашению об изменениях в миграционном законодательстве. Кроме того, в повестке дня снова будет бюджет.

Финляндия отправила Украине пакет военной помощи более чем на 100 млн евро

Финляндия предоставит Украине больше военной помощи. Такое решение 21 декабря принял президент республики Саули Нииностио.

В финском Минобороны отметили, что это 21-я поставка военной помощи в Украину. В ведомстве рассказали, что на замену выделенной помощи Финляндии понадобится около 106 млн евро.

Больше, чем планировалось. Германия выделила Украине 120 БМП Marder

Германия выделила для Украины 120 боевых машин пехоты Marder. В Минобороны ФРГ отметили, что сначала выделили в рамках оборонной помощи 80 боевых машин пехоты Marder 1 A3. Еще 40 бронетранспортеров "Мардер" поступило из промышленных запасов.

Кроме того, что 40 БМП были выкуплены у Греции, добавили в немецком ведомстве.

Нидерланды объявили о выделении первого транша из более чем 2 млрд евро для Украины

Правительство Нидерландов заявило о выделении в рамках первого пакета поддержки Украины в 2024 году 102 миллиона евро на гуманитарную помощь и неотложные нужды. Сумма является частью зарезервированной властями страны помощи более 2 миллиардов евро.

Этот транш выделяется на первые 4 месяца следующего года, а деньги пойдут на гуманитарную помощь, разминирование, поддержку правительству Украины в восстановлении критической инфраструктуры и обеспечении реформ, также для энергетики.

В NASA выяснили, сколько тонн урожая могла украсть РФ на оккупированных территориях Украины

По данным аналитиков NASA, на временно оккупированных российскими захватчиками территориях Украины в этом году было собрано около 6,4 миллиона тонн пшеницы и около 1,5 миллиона тонн семян подсолнечника.

Также исследование NASA Harvest показывает, что в 2023 году около 7% сельскохозяйственных угодий Украины были заброшены, в основном вдоль линии фронта.

США срочно обсуждают с партнерами использование активов РФ для Украины, - NYT

Администрация американского президента Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками по использованию российских активов для помощи Украине, пишет The New York Times.

По словам официальных лиц, в последние недели переговоры по этому вопросу между министрами финансов, представителями центральных банков, дипломатами и юристами активизировались, и администрация Байдена настаивает на том, чтобы Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония выработали стратегию до 24 февраля, второй годовщины вторжения.

Взрывы и пожары произошли в Крыму, Мариуполе, Берянске, Токмаке, Донецке и Макеевке

В оккупированном Крыму 21 декабря прогремела серия взрывов. Местные Телеграмм-каналы сообщили о по меньшей мере четырех взрывах в Керчи, а росСМИ писали, якобы ПВО "отработало по целям", и повреждений нет. Захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту, а в сети отмечали, что после взрывов в районе Индустриального шоссе в Керчи поднимался дым.

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области днем слышались звуки взрывов. Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, было попадание возле мэрии Токмака, а "бавовна" была настолько мощной, что ее слышал весь город.

Взрывы раздались и в оккупированном Мариуполе, рассказал советник городского головы Петр Андрющенко. По словам местных, взрывы слышали в разных районах города.

Также сообщалось о пожаре в Донецке, где утром в четверг пылал корпус технического университета. В сети писали о якобы "прилете" в районе 3-го корпуса, где находилась военная кафедра - там раньше базировался батальон боевиков "Спарта". Местные СМИ утверждают, что в здании ДонНТУ до сих пор базируются российские оккупанты.

В Донецкой области вспыхнул большой пожар и в подконтрольной войскам РФ Макеевке. Как рассказывали представители оккупационной "администрации", в Кировском районе на садовом обществе зафиксировано факельное горение газопроводной трубы. В рядом расположенной Ясиноватой вечером исчез газ.

К вечеру 21 декабря взрывы прогремели также в оккупированном Бердянске Запорожской области. Начальник городской военной администрации Виктория Галицина отметила, что ожидает более подробную информацию о "бавовне" от военных.