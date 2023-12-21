Россияне нанесли удар по Запорожью. Повреждена инфраструктура

Российская Федерация нанесла удар по Запорожью вечером в четверг, 21 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

"В 18.38 военными РФ нанесен ракетный удар по областному центру", - написал он.

По его словам, в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура. Однако информация о пострадавших не поступала.

Также устанавливается тип ракеты, которой был нанесен удар.

Ночная атака дронов

Этой ночью россияне выпустили по Украине 35 дронов-камикадзе по трем направлениям: мыс Чауда (Крым), Приморско-Ахтарск и Курск (Россия). Атака дронов происходила волнами в разное время в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.

Как отметили Воздушные силы ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили 34 "шахеда".

В Полтавской области обломки сбитых дронов упали на жилой дом, есть разрушения.

В Киевской области произошел пожар на складе из-за падения обломков "шахедов". Повреждены также соседние здания и 8 авто.

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