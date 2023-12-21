Украинские войска контратаковали в районе Авдеевки: карты боев ISW

Силы обороны Украины ведут тяжелые бои на нескольких направлениях. В частности, ВСУ контратаковали в районе Авдеевки и продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ проводили наземные атаки к северо-востоку от Купянска близ Синьковки, к востоку от Петропавловки и близ Ивановки;

Украинские силы, как сообщается, контратаковали вблизи Синьковки.

Российские и украинские войска вели позиционные боевые действия к западу от Кременной в районе Тернов и к югу от Кременной, в районе Дибровы и Серебрянского леса.

Российский источник указал, что подразделения 204 отряда спецназа "Ахмат" и 201 военной базы действуют в Кременском лесу. Наличие элементов военной базы, базирующейся в Душанбе, Таджикистане, свидетельствует о том, что российские силы продолжают развертывать часть своих сил из Таджикистана для усиления военных усилий.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 19 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись юго-западнее Спорного (25 км северо-восточнее Бахмута).

Министерство обороны РФ заявило, что украинские силы атаковали вблизи Пазено, в 15 км к северу от Бахмута.

Российские "военкоры" утверждали, что части бригады "Север-V" якобы продвинулись северо-западнее Бахмута в районе Богдановки, а войска РФ юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Курдюмовки.

Российские и украинские источники сообщали, что бои продолжаются на северо-западном и юго-западном флангах Бахмута.

Российский военный блоггер утверждал, что силы РФ увеличивают темпы своих операций к северу от Клещиевки.

Российские силы атаковали северо-западнее, западнее и юго-западнее Авдеевки и вблизи промышленной зоны и коксохимического завода. Российский "военкор" заявил, что украинские силы контратакуют вокруг Авдеевки.

Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун 20 декабря заявил, что российские войска потеряли почти 25 тысяч личного состава в боях в Донецкой области за последние два месяца, и что 80 процентов этих потерь пришлось на Авдеевское направление.

Штупун также сообщил, что российские военные часто формируют новые роты из деградированных подразделений для проведения атак вблизи Авдеевки, хотя некоторые хорошо обученные и хорошо оснащенные подразделения продолжают воевать в этом районе.

Российские и украинские источники сообщали о продолжающихся боях у Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки и Победы.

Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали к западу и юго-западу от города Донецк вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Сообщается, что подразделения 33-го мотострелкового полка РФ (20-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия, Южный военный округ) продолжают атаковать украинские позиции юго-западнее Марьинки.

"Южная ось"

Несколько военкоров из РФ утверждали, что российские войска якобы продвинулись до 1,5 километров вблизи Работино и Новопрокоповки, хотя ISW не наблюдается визуального подтверждения этих заявлений.

Некоторые российские источники утверждали, что украинская активность в этом секторе якобы снизилась и что украинские силы преимущественно перешли к оборонным операциям.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к западу от Вербового, к югу от Работино и к западу от Новопокровки.

Украинские войска сохраняют присутствие на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области на 20 декабря, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские блоггеры утверждают, что украинские войска опрокидывают ограниченные силы в район Крынок и держат оборонительные позиции в зданиях под сильными ударами российских беспилотников, артиллерии и авиации на восточном берегу.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки украинские войска отбили 37 атак на позиции на Восточном берегу.