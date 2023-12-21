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В оккупированном Бердянске раздаются взрывы

Бердянск, Четверг 21 декабря 2023 20:15
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В оккупированном Бердянске раздаются взрывы Фото: в оккупированном Бердянске раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Местные жители Бердянска Запорожской области сообщают, что вечером в городе слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальницы Бердянской городской военной администрации Виктории Галициной.

"Во временно оккупированном Бердянске жители сообщают о взрывах", - заявила Галицина.

Она заметила, что ожидает более подробную информацию от военных.

Взрывы в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее являлся самым популярным туристическим курортом. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года.

Отметим, что взрывы в Бердянске сейчас - дело привычное. К примеру, 6 декабря, в городе прогремел мощный взрыв. Его слышали сразу в нескольких микрорайонах. Оккупанты сразу перекрыли движение в районе эпицентра взрыва.

Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В результате были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов.

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