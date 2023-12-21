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В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

Мариуполь, Четверг 21 декабря 2023 15:25
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В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы Архивное фото: в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Мариуполе (Донецкая область) сегодня днем, 21 декабря, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"Мариуполь, взрывы!", - говорится в сообщении.

Горсовет ссылается на сообщения от местных жителей, которые сообщают о громких взрывах в городе.

"Слышали в разных районах города", - добавили в горсовете.

Взрывы в Мариуполе

Мариуполь был захвачен российскими войсками весной 2022 года. ВСУ наносят удары по позициям оккупантов в городе.

Вчера вечером сообщалось, что в городе были слышны взрывы. Россияне заявляли о якобы работе ПВО.

Вечером 14 декабря местные жители Мариуполя слышали взрывы. На месте "прилета" возник пожар.

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