В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы
В оккупированном Мариуполе (Донецкая область) сегодня днем, 21 декабря, раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
"Мариуполь, взрывы!", - говорится в сообщении.
Горсовет ссылается на сообщения от местных жителей, которые сообщают о громких взрывах в городе.
"Слышали в разных районах города", - добавили в горсовете.
Взрывы в Мариуполе
Мариуполь был захвачен российскими войсками весной 2022 года. ВСУ наносят удары по позициям оккупантов в городе.
Вчера вечером сообщалось, что в городе были слышны взрывы. Россияне заявляли о якобы работе ПВО.
Вечером 14 декабря местные жители Мариуполя слышали взрывы. На месте "прилета" возник пожар.
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