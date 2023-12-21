Украина получила последний транш из макрофинансовой помощи ЕС на 18 млрд евро

Еврокомиссия перечислила Украине последний транш на 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи. В общей сложности Киев получил в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter .

Глава Еврокомиссии подчеркнула необходимость достичь соглашения, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ.

Today we disburse the last €1.5 billion of our €18 billion 2023 support package to Ukraine.



We must find an agreement to keep providing Ukraine with the support it needs to recover, rebuild and reform.



We stand by the side of our neighbour, friend and aspiring member. pic.twitter.com/hMXKIGJ2aR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

"Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена", - добавила она.

Помощь Украине

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу на саммите 14 декабря. Однако Венгрия ветировала решение, остальные 26 стран его поддержали.

Вопрос о помощи Украине будет рассматриваться на отдельном саммите ЕС в начале февраля. Одним из вариантов являются двусторонние соглашения Украины с членами ЕС на соответствующие суммы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня заявил, что его позиция не изменилась. Правительство Венгрии продолжает выступать против ЕС через бюджет блока. Любая помощь Украине должна предоставляться на более короткие сроки, чем нынешнее предложение, сказал Орбан, добавив, что этот вопрос следует рассматривать отдельно от споров о финансировании Венгрии ЕС.

По состоянию на 20 декабря с начала 2023 года Украина уже получила 39 млрд долларов внешнего финансирования. К концу текущего года помощь доноров составит около 42,3 млрд долларов.

В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена на 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.