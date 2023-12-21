Верховная Рада легализовала медицинский каннабис

Верховная Рада во втором чтении проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине. Законопроект №7457 принят 248 голосами в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

Как голосовали нардепы

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 178

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 0

"Платформа за жизнь и мир" - 10

"За майбутне" - 7

"Голос" - 19

"Довира" - 12

"Восстановление Украины" - 12

Всего "за" отдали свои голоса 248 нардепов.

Фото: результаты голосования в Раде за легализацию медицинского каннабиса во втором чтении (t.me/yzheleznyak)

"Закон вводится в действие через полгода после его опубликования. Поэтому это второе полугодие 2024-го года", - написал Железняк.

Что означает легализация каннабиса

Напомним, что Украина идет долгий и постепенный путь к легализации медицинского каннабиса, который используется в производстве лекарств. Теперь, после принятия законопроекта, правительству предоставляется срок шесть месяцев, за который оно должно разработать все подзаконные акты, приказы, чтобы этот закон заработал.

Заметим, что медицинский каннабис будет отпускаться только по электронному рецепту, в свободной продаже его не будет. И что также важно: законопроектом прямо запрещен рекреационный каннабис (простыми словами, который употребляют исключительно для "удовольствия").

При этом использование каннабиса в медицинских целях является распространенной мировой практикой, а его лечебные свойства признаны всем цивилизованным миром.

Препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также при лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза.

Кроме того, его применяют для облегчения боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным и пациентам с ВИЧ. Вместе медицинский каннабис можно применять для облегчения самочувствия пациентов при болезни Альцгеймера, боковом амиотрофическом склерозе, сильной хронической боли и тошноте.

Почему это важно

Как ранее объяснял в комментарии РБК-Украина глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, на сегодняшний день в Украине потребность в медицинском каннабисе, по расчетам Минздрава и ВОЗ, может достичь до 7 миллионов человек.

Это и военные с симптомами ПТСР, онкобольные, больные эпилепсией, раненые военные и гражданские с болевыми ощущениями.

"А в мире существует только два препарата стоимостью около 380 долларов и 220 евро - государство не сможет обеспечить всех такими препаратами. Поэтому и происходит легализация медицинского каннабиса, чтобы Украина смогла сама производить лекарства на основе медицинского каннабиса и чтобы онкобольные люди могли, например, вместо морфия получать обезболивающее как каннабис", - акцентировал Радуцкий.

Критики законопроекта

Впрочем, значительная часть украинцев выступают против легализации медицинского каннабиса. Но Радуцкий отвергает все популистские заявления о том, что из Украины якобы "делается Колумбия" и что "это путь к распространению наркомании".

В частности, медицинский каннабис содержит каннабидиол, не оказывающий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления.

В Раде объясняют, что ООН уже давно вычеркнула каннабис из списка самых опасных наркотиков. Во-вторых, законопроектом предусмотрен жесткий контроль за хранением и оборотом.

Также документ снимает советские ограничения о производстве технического каннабиса, поскольку из него производится и пищевая посуда, и текстиль, и многие другие бытовые вещи.

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