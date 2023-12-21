Финляндия отправила Украине пакет военной помощи на более 100 млн евро
Финляндия предоставит Украине больше военной помощи. Президент Республики Саули Ниинистьо принял решение по этому вопросу сегодня, 21 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Финляндии.
Это 21-я поставка военной помощи из Финляндии в Украину. В ведомстве отметили, что на замену выделенной помощи Финляндии понадобится около 106 млн евро.
"Финляндия предана поддержке Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Общая стоимость комплектов оборонного оборудования, которые мы поставляем, сейчас составляет 1,6 миллиарда евро", - заявил министр обороны Антти Хакканен.
По оперативным причинам и для того, чтобы гарантировать безопасную доставку помощи, дополнительная информация относительно конкретного содержания, способа доставки или графика помощи не будет предоставляться.
При предоставлении дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсная ситуация Сил обороны.
Помощь Украине от Финляндии
Финляндия предоставляет Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.
Ранее сообщалось, что правительство Финляндии внесло в парламент свое предложение о дополнении проекта бюджета на 2024 год. Она включает в себя увеличение помощи для Украины.
Недавно министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил, что страна предоставит 3 млн. евро помощи для улучшения продовольственной безопасности в Украине.
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