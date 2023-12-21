ua en ru
Чт, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ выпустила по Украине более 30 ударных дронов: сколько целей сбила ПВО

Украина, Четверг 21 декабря 2023 06:53
UA EN RU
РФ выпустила по Украине более 30 ударных дронов: сколько целей сбила ПВО Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед" сегодня ночью, 21 декабря. Силы ПВО уничтожили более 30 враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

Военные РФ выпустили по Украине 35 беспилотников Shahed-136/131, они атаковали с трех направлений: Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск, Курск – Россия. Отмечается, что атака дронов происходила волнами в разное время в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.

"Этой ночью на разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БпЛА противника", - говорится в сообщении Воздушных Сил.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.

К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Атаки дронов

Россияне регулярно пытаются наносить удары по Украине с помощью дронов-камикадзе "Шахед".

Вечером 20 декабря, оккупанты снова запустили ударные дроны по Украине . По информации военных, несколько групп БПЛА врага заходили с юга.

Силы ПВО уничтожили два "Шахеда" в Сумской и Днепропетровской областях.

Также дроны атаковали Киевскую область, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дронов ПВО Воздушные силы Украины
NEWS
Сенат США может одобрить дополнительную помощь Украине в январе, - Кирби
Сенат США может одобрить дополнительную помощь Украине в январе, - Кирби
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году