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Игнат рассказал, сколько ракет выпустила РФ по Украине с начала полномасштабной войны

Украина, Четверг 21 декабря 2023 15:05
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Игнат рассказал, сколько ракет выпустила РФ по Украине с начала полномасштабной войны Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (facebook.com/yuriy_ignat)
Автор: Ярослава Борзова

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по территории Украины около 7400 ракет. С них воздушными силами было сбито около 1600 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По приведенным данным с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты выпустили по Украине 7 400 ракет разных типов. Игнат подчеркнул, что перед лицом Украины стоит мощный агрессор.

"Одна из сильнейших армий мира. И мы выстояли. Мы даем ей отбой. Поэтому не все так плохо и страшно как люди, возможно, себе думают", - заметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Он сообщил, что сегодня украинские защитники отбили мощное нашествие, а из общего вышеупомянутого количества ракет воздушным силам удалось уничтожить примерно 1600 единиц.

"Посчитаны и С-300, их треть запущена... С-400 и так далее. И ракеты Х-22 и другие. Баллистические ракеты, там около 900 "Искандеров-М", - отмечает Игнат.

Поэтому, по его словам, всем ожидаемо хочется больше поводов для радости, особенно в новогодние дни.

"Но самая большая наша радость в том, что мы даем отпор врагу. Непростая цена. И я думаю, что обязательно будут и радостные мгновения у нас, когда мы получим больше оружия, когда больше людей будет помогать армии вставать в защиту нашей страны" , - подытожил Игнат.

Ночная атака РФ в ночь на 21 декабря

Этой ночью россияне выпустили по Украине 35 дронов-камикадзе из трех направлений: мыс Чауда (Крым), Приморско-Ахтарск и Курск (Россия). Атака дронов происходила волнами в разное время в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.

Как отметили Воздушные силы ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили 34 "шахеда".

В Полтавской области обломки сбитых дронов упали на жилой дом, есть разрушения.

В Киевской области произошел пожар на складе из-за падения обломков "шахедов". Повреждены также соседние здания и 8 авто.

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