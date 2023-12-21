Игнат рассказал, сколько ракет выпустила РФ по Украине с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по территории Украины около 7400 ракет. С них воздушными силами было сбито около 1600 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По приведенным данным с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты выпустили по Украине 7 400 ракет разных типов. Игнат подчеркнул, что перед лицом Украины стоит мощный агрессор.

"Одна из сильнейших армий мира. И мы выстояли. Мы даем ей отбой. Поэтому не все так плохо и страшно как люди, возможно, себе думают", - заметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Он сообщил, что сегодня украинские защитники отбили мощное нашествие, а из общего вышеупомянутого количества ракет воздушным силам удалось уничтожить примерно 1600 единиц.

"Посчитаны и С-300, их треть запущена... С-400 и так далее. И ракеты Х-22 и другие. Баллистические ракеты, там около 900 "Искандеров-М", - отмечает Игнат.

Поэтому, по его словам, всем ожидаемо хочется больше поводов для радости, особенно в новогодние дни.

"Но самая большая наша радость в том, что мы даем отпор врагу. Непростая цена. И я думаю, что обязательно будут и радостные мгновения у нас, когда мы получим больше оружия, когда больше людей будет помогать армии вставать в защиту нашей страны" , - подытожил Игнат.