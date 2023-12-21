Потери РФ в Украине превысили 350 тысяч оккупантов, - Генштаб
Потери России в войне в Украине к утру четверга, 21 декабря, составили 1080 оккупантов. Таким образом, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 350 270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков, 31 ББМ и 20 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 350 270 (+1080) человек ликвидировано;
- танков - 5828 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин - 10825 (+31) ед.;
- артиллерийских систем - 8226 (+20) ед.;
- РСЗО - 932 (+4) ед.;
- средства ПВО - 611 ед.;
- самолетов - 324 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6342 (+26) ед.;
- крылатые ракеты - 1613 (+1) ед.;
- корабли/катера - 22 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10919 (+48) ед.;
- специальная техника - 1208 (+5) ед.
Ситуация на фронте
Также согласно отчету Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины ведут тяжелые бои на нескольких направлениях. В частности, ВСУ контратаковали в районе Авдеевки и продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
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