Потери РФ в Украине превысили 350 тысяч оккупантов, - Генштаб

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 21 декабря, составили 1080 оккупантов. Таким образом, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 350 270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков, 31 ББМ и 20 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.23 ориентировочно составили: личного состава - около 350 270 (+1080) человек ликвидировано;

танков - 5828 (+14) ед.;

боевых бронированных машин - 10825 (+31) ед.;

артиллерийских систем - 8226 (+20) ед.;

РСЗО - 932 (+4) ед.;

средства ПВО - 611 ед.;

самолетов - 324 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6342 (+26) ед.;

крылатые ракеты - 1613 (+1) ед.;

корабли/катера - 22 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10919 (+48) ед.;

специальная техника - 1208 (+5) ед. Ситуация на фронте Также согласно отчету Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины ведут тяжелые бои на нескольких направлениях. В частности, ВСУ контратаковали в районе Авдеевки и продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.