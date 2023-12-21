Попадание было по мэрии с оккупантами. Федоров рассказал новые детали взрывов в Токмаке

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области днем 21 декабря слышались звуки взрывов. Позже стало известно о попадании возле мэрии города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в его Telegram-канале.

"Оккупанты в мэрии Токмака сегодня получили билеты в партер на просмотр хлопка", - написал Федоров.

Он отметил, что последствия прилета во временно оккупированном городе показали сами захватчики. Они и рассказали, что якобы "пострадала гражданская инфраструктура".

"Сезон хлопка на ТОТ продолжается, так что оккупантам и коллаборантам стоит задуматься, где лучше сидеть - в администрации поближе к прилетам или подальше - в тюрьме", - заявил он.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Токмаке были слышны взрывы.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

Недавно партизаны в Мелитополе взорвали штаб российских террористов. В результате взрыва были уничтожены три офицера России.

Часто в последнее время раздаются взрывы и в Токмаке.

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