США срочно обсуждают с партнерами использование активов РФ для Украины, - NYT

Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими партнерами задумаются о том, чтобы использовать замороженные российские активы для помощи Украине в военных действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Как пишет издание, администрация президента США сигнализирует о поддержке ареста более 300 миллиардов долларов российских активов, которые спрятаны в западных странах. В частности, США начали переговоры с союзниками об использовании этих средств для помощи Украине в войне в тот момент, когда финансовая поддержка уменьшится.

Следует заметить, что глава Минфина США Джанет Йеллен утверждала, что конфискация этих средств без решения Конгресса "не является чем-то, что юридически разрешено в Соединенных Штатах".

В то же время часть американских чиновников считают, что после решения конфисковать и передать Украине активы РФ страны-союзники не захотят хранить свои средства в Федеральной резервной системе Нью-Йорка или в долларах.

Куда пойдут деньги?

Однако США вместе с другими странами G7 начали пересматривать вопрос того, как можно использовать имеющиеся полномочия, или же ей следует обратиться в Конгресс с просьбой принять решение об использовании средств.

По данным NYT, Байден еще не подписал стратегию того, как именно будут использованы российские активы - они будут переданы непосредственно Украине или будут ли они использованы в ее пользу иным образом.

Партнеры рассматривают варианты того, какие могут быть помехи в использовании средств. В частности, речь идет о том, можно ли использовать деньги только на реконструкцию и бюджетные цели для поддержки экономики Украины, или их можно будет потратить непосредственно на военные усилия.

Один из представителей администрации Байдена отметил, что даже если Конгресс в конце концов достигнет соглашения об оплате дополнительного количества оружия для Украины и помощи его правительству, снижения поддержки военных усилий среди республиканцев и все более нестабильная военная позиция Украины дают понять, что альтернативный источник финансирования был бы крайне необходим.

Переговоры по использованию активов

Если США и другие страны договорятся о передаче российских активов Украине – такое решение будет беспрецедентным. Ведь такое действие может иметь непредсказуемые правовые и экономические последствия - в частности, приведет к судебным искам и мести со стороны России.

Однако в США публично почти не говорят о ходе переговоров по конфискации российских активов.

Малая часть русских активов находится в США. Но основная часть российских депозитов находится в Европе, в том числе в Швейцарии и Бельгии, не входящих в G7. Именно поэтому ведутся дипломатические переговоры о том, как получить доступ к этим фондам, некоторые из которых находятся в евро и других валютах.

Представитель G7 заявил, что коалиция рассматривала различные варианты использования активов с целью выдвижения единого предложения приблизительно ко второй годовщине войны России против Украины. Тогда должностные лица планируют собраться в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Первые дебаты были сосредоточены на том, что было бы допустимо в соответствии с международным правом и внутренним законодательством каждой страны, поскольку они рассматривали вероятный юридический ответ России и ответные меры.

Использование замороженных активов РФ

Европейские и американские чиновники изучают средства извлечения доходов от российских активов, заблокированных после начала широкомасштабного вторжения России.

Наша страна вместе с международными партнерами работает над созданием механизма, позволяющего конфисковать активы страны-террориста. Средства могут быть направлены на восстановление нашего государства. Речь идет почти о 500 млрд долларов.

Как рассказывало Financial Times, страны G7 уже приблизились к конфискации российских активов для их передачи Украине.

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